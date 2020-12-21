ДСК завершил строительство первого регионального арендного дома в России

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Компанией, которая занимается развитием пилотных проектов по строительству арендного жилья по поручению Президента РФ В.В. Путина

18 декабря руководство ДОМ.РФ посетило открытие воронежского арендного дома в жилом комплексе «Современник», который расположен по адресу: ул. 9 Января, д. 68/2, корпус 3.

ЖК «Современник» – проект комфорт-класса, реализуемый ДСК в центральной части Воронежа (Ленинский район). Жилой комплекс включает 17-этажные дома башенного типа и секционные здания переменной этажности от 14 до 25 этажей, объекты социальной инфраструктуры, а также подземные паркинги и гостевые стоянки.

Среди почетных гостей мероприятия — заместитель директора АО «ДОМ.РФ», генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов, директор подразделения «Арендное жилье» компании ДОМ.РФ Вероника Янушкевич. На объекте представителей ДОМ.РФ встречали заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин и генеральный директор АО «СЗ «ДСК» Андрей Соболев.

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Проект арендного дома реализован по стандартам и принципам арендного жилья, разработанным ДОМ.РФ. 17-ти этажный дом общей площадью 7,7 тыс. квадратных метров включает 165 квартир. Квартиры передаются в аренду с современной качественной отделкой, мебелью и бытовой техникой. С жильцами заключается официальный договор найма, который будет защищать все права и обязанности сторон, обеспечивая прозрачность отношений между арендатором и арендодателем. Арендные ставки установлены на уровне средней по России арендной платы.

Жильцам для аренды также будут доступны 40 машино-мест, которые расположены в подземном паркинге.

«Сегодня на территории Воронежской области мы дали старт проекту арендного жилья, завершилось строительство, мы готовим дом к заселению, – отметил зам. директора АО «ДОМ.РФ» Денис Филиппов. – Это не только первый арендный дом, построенный за пределами Москвы, но и пилотный проект льготной аренды ДОМ.РФ. В этом доме 41 квартира из 165 будет сдаваться на специальных условиях со скидкой до 80% – то есть ставка аренды будет начинаться от 3 тыс. рублей в месяц. Категории граждан, имеющих право на льготы, определит Правительство Воронежской области, а субсидирование арендной ставки будет осуществляться регионом совместно с Фондом ДОМ.РФ. Мы считаем, что это станет большим примером для других регионов».

По мнению вице-губернатора Воронежской области Сергея Честикина, появление первого проекта льготной аренды именно в нашем регионе вполне закономерно. «Мы плодотворно сотрудничаем с ДОМ.РФ, как единым институтом развития в жилищной сфере, в части комплексного освоения территории, строительства социальной инфраструктуры, а сейчас обсуждаем механизмы привлечения средств в стройотрасль через инфраструктурные облигации. Планируем, что Воронежская область войдет в число пилотных регионов в применении этой системы», – подчеркнул он.

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Участники мероприятия совершили прогулку по ЖК «Современник», осмотрели первые эталонные квартиры арендного дома, подземный паркинг, а также новый встроенно-пристроенный детский сад, который откроется в начале следующего года.

Генеральный директор ДСК Андрей Соболев рассказал, что арендный дом располагает квартирами на любой социальный статус – от компактных студий площадью от 20 кв. м для студентов до просторных трешек (85 кв. м) для многодетных семей. Социальная инфраструктура жилого квартала «Современник» включает спортивно-оздоровительный комплекс, поликлинику, предусмотрено размещение трех детских садов на 300 мест. Запланированы помещения под магазины формата «у дома» и предприятия сферы услуг. В жилом комплексе реализуется концепция «двор без машин». Внутри квартала будет проложена аллея с велосипедной дорожкой и проездом для автомобилей к подземным паркингам.

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Глава ДСК также отметил, что проект был непростой: «приходилось решать нестандартные задачи, внедрять новые для нас архитектурные и дизайнерские решения, новые подходы и технологии. Это была очень интересная работа. Благодаря сотрудничеству с ДОМ.РФ мы получили большой положительный опыт, как можно создавать комфортную уютную среду для проживания, который будем использовать при реализации будущих проектов».

Руководство ДОМ.РФ высоко оценило работу ДСК, отметив профессионализм и добросовестность застройщика. «Мы рады, что год назад подписали контракт с ДСК, и уже в декабре принимаем все квартиры и машино-места, – отметила Вероника Янушкевич. – Исторически у нас сложились прекрасные теплые отношения с этим застройщиком. Он предложил нам хорошие условия, показал высокие стандарты качества. Он является лидером строительной отрасли в Воронежской области, поэтому мы были уверены в том результате, который получим. А сегодня смогли на модельных квартирах действительно убедиться, что качество отделки и меблировки полностью соответствует стандартам арендного жилья ДОМ.РФ».

Андрей Соболев выразил уверенность, что продукт, получившийся в результате совместной работы, будет высоко оценен будущими жильцами и востребован на рынке. В планах компании – продолжать строительство арендного жилья. В качестве одной из потенциальных площадок рассматривается земельный участок («яблоневые сады») в Северном микрорайоне, право на аренду которого ДСК недавно получил по итогам аукциона.

Заселение жильцов первого в Воронеже арендного дома начнется в середине января 2021 года, но уже сейчас квартиры доступны к бронированию на сайте.

Вероника Леонтьева