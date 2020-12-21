Воронежские коммунисты предложили увековечить в Воронеже память Верховного главнокомандующего И. В. Сталина

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Сегодня Россия сталкивается как с серьёзными внешнеполитическими вызовами, так и с экономическим и социальным кризисом в стране. Отразить нападки антироссийских сил, вывести Россию на путь устойчивого поступательного развития, решить острейшие проблемы граждан, сплотить общество невозможно без опоры на опыт и наработки предшествующих поколений, уважительное отношение к истории страны, и прежде всего, к её советскому периоду. Достижения которого превратили нашу страну в сверхдержаву и были признаны всем человечеством.

Величайшим свершением советской эпохи стала победа в Великой Отечественной войне, 75-летие которой мы отметили в этом году. Именно Красная Армия и весь советский народ спасли человечество от коричневой чумы фашизма. Одним из выдающихся творцов и ярких символов Великой Победы по праву является руководитель Советского государства, Верховный главнокомандующий, Генералиссимус Советского Союза И.В.Сталин.

И.В. Сталина, как ответственного руководителя и мудрого военачальника, отличали искренняя любовь к России, личная скромность, высочайшие интеллект, непревзойдённый уровень работоспособности, требовательность к себе и другим. С именем Сталина на фронтах Великой Отечественной красноармейцы шли в решающую схватку. В мирное время его образ воодушевлял народ на трудовые подвиги.

Да, были трагические ошибки и невинные жертвы, но не это определило характер эпохи, справедливо названной временем побед. Не случайно и сегодня большинство россиян считают Сталина лучшим руководителем страны всех времён, а уровень поддержки Сталина в 2019 г. побил исторический рекорд, превысив 70%.

Имя И.В. Сталина непосредственно связано с судьбой Воронежа и Воронежского края. В 1919 году Сталин внёс непосредственный вклад в разгром под Воронежем белогвардейских банд – пособников интервентов из стран Запада, стремившихся к расчленению России. Будучи членом Реввоенсовета Республики и членом Реввоенсовета Южного фронта, Сталин разработал стратегический план наступления против армии Деникина, доказав, что следует нанести основной удар из района Воронежа через Харьков - Донбасс – Ростов. Такая стратегия во многом предопределила дальнейшие успехи Красной Армии.

В июне 1943 года, посетив наш город и увидев, до какой степени он разрушен, Сталин в знак уважения к мужеству и героизму воронежцев предложил включить Воронеж в число 15 старинных русских городов, подлежащих первоочередному восстановлению. План восстановления города готовили лучшие архитекторы страны. Уже к середине 50-х годов Воронеж полностью возродился и стал ещё краше.

Сталин в разное время трижды посещал Воронеж, но до сих пор в нашем миллионном городе нет места – памятника или мемориальной доски, куда бы можно было прийти и возложить венок или букет цветов в память об этом великом человеке и гражданине.

Чтобы устранить эту историческую несправедливость и передать потомкам историческую память, Воронежский обком КПРФ обращается ко всем политическим партиям и общественным движениям, депутатским фракциям Воронежской областной и Воронежской городской Думы, органам исполнительной власти, к ветеранам войны, труда и Вооружённых сил, ко всем неравнодушным воронежцам с призывом поддержать идею об увековечивании в столице Черноземья светлой памяти Верховного главнокомандующего, генералиссимуса СССР Иосифа Виссарионовича Сталина.

Бюро Воронежского обкома КПРФ

P.S. Инициатива коммунистов получила широкое освещение в СМИ и была озвучена фракцией КПРФ на заседании Совета Воронежской областной Думы. Комитету по культуре дано поручение внести соответствующие предложения на сессию областного парламента.