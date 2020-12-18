В Воронеже завершился VIII открытый медиафорум

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Как развивалась медиасфера в условиях пандемии коронавируса, какие новые тренды возникли в журналистике и как не «сгореть» профессионально – обсудили участники на VIII открытом медиафоруме. В нем приняли участие 16 спикеров. Среди них – известные «акулы пера», блогеры, продюсеры, бизнес-тренеры, а также эксперты в разных областях.

Работа продолжалась с течение трех дней, с 16 по 18 декабря. В режиме онлайн все желающие могли побывать на лекциях, поучаствовать в тренингах и мастер-классах, а также задать свои вопросы выступающим.

В открытии медиафорума приняли участие руководитель управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Артем Сокольников, руководитель управления региональной политики региона Александр Холод, председатель воронежского отделения Союза журналистов России Зоя Грязева, блогер и медиаисследователь Юлия Загитова, декан факультета журналистики ВГУ Владимир Тулупов и др.

Какие интересные выводы удалось сделать, посетив мероприятия?

Например, создатель лаборатории мультимедийного опыта «Silamedia» Оксана Силантьева говоря о мультимедийном мышлении рассказала, что менеджеры учатся медленнее и хуже, чем журналисты.

– Чаще всего редакторы посылают учиться журналистов и тренерам ставят задачи: «Вы там научите их писать для интернета». А то, что умение писать для интернета влияет на производственный процесс внутри редакции, про это менеджеры не думают, либо не хотят думать. Поэтому рыба гниет с головы, то есть, с менеджера! – рассказала она.

Медиаисследователь Юлия Загитова пояснила, что Фейсбук «стареет», поэтому надо выбирать другие нишевые платформы – TikTok или Twitch. А CEO NÉRPA agency, TikTok-продюсер Ренат Янбеков развил тему. Он уточнил, что аудитория TikTok – это люди от 25 лет, которым есть что рассказать и опыт у них имеется. Чтобы увеличить количество подписок в паблике, необходимо «поработать над вашим внешним образом и антуражем помещения», а также давать либо полезный контент, либо интересный.

Управляющий директор Tagger Media в России и СНГ Николай Батрак посоветовал не «накручивать» лайки и пользователей, поскольку это станет всем известно.

– Нужно иметь настоящую аудиторию. Бренды не смотрят на размер, они смотрят на размер, умноженный на качество, – поделился Николай Батрак.

Эксперт по сложным переговорам и многократный чемпион России по управленческой борьбе Константин Смирнов выдал секретное оружие в переговорах – это вопросы, причем должно быть «золотое соотношение». Это значит, 30% времени – говори, 70% – слушай.

Медиатренер Роман Серебряный рассказал, как видят инфоповод журналист, читатель и пресс-секретарь. Он сделал важное замечание: «С журналистами надо общаться, нельзя, например, не брать трубку».

Политолог Владимир Слатинов рассказал о темах, которые можно поднимать в колумнистике: «Мы сейчас входим в большой избирательный цикл. Входит в него и страна, и Черноземье. В Воронеже мы имеем максимальную концентрацию СМИ и инфоресурсов, которые осуществляет анализ».

Как справиться с эмоциональным выгоранием, рассказала карьерный консультант Татьяна Панкратова. Во-первых, необходимо признаться самому себе, что вы не ленитесь, а устали. Во-вторых, проанализировать дела и подумать, так ли они необъятны.

Специалист по журналистской этике Карина Назаретян сделала важное замечание журналистам и блогерам: не навредите людям, когда придется балансировать между свободой слова и общечеловеческими ценностями.

Старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова посоветовала всегда проверять информацию: «Старайтесь все перепроверять. Если сомневаетесь, если у вас всего лишь один анонимный источник, дайте вторую точку зрения- официальную, покажите, например, что государственные органы придерживаются иного мнения. Не выдавайте эту информацию под видом достоверной, чтобы у читателя была возможности прийти к выводу, так это или нет».

Андрей Цветков, главный редактор газеты «Коммерсантъ» в Черноземье: «Я получил удовольствие от общения с настоящими профи в своих отраслях. По моему мнению, по уровню приглашенных экспертов этот форум задал планку, которую тяжело будет повторить. Сергей Стиллавин, Глеб Черкасов, Владимир Слатинов, Игорь Романов, Ренат Янбеков и многие другие просто приковывали к экрану компьютера. Наверное, многие приглашенные сами засиделись дома и счастливы были пообщаться с широкой аудиторией, хоть и посредством «зума». При этом аудитория могла получить практические знания по психологии общения, по продвижению медиа на новых платформах, по фактчекингу и просто потому, как сегодня оставаться успешным журналистом и адекватным человеком одновременно».

Ольга Пегова, начальник организационно-аналитического отдела ТФОМС Воронежской области: «Работа пресс-службы фонда ОМС довольно специфична. Наша организация не является каким-то торговым брендом, который нужно активно продвигать в медиасреде. Но работа фонда имеет колоссальное значение для всей системы здравоохранения, и играет важную роль в судьбе пациентов».

Евгения Фролова