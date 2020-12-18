Мобильные помощники: рассматриваем главные электронные сервисы ФСС в Воронеже

У воронежцев есть возможность дистанционно воспользоваться многими услугами Фонда социального страхования

25 ноября 2020 года в Воронежской области был выдан миллионный электронный листок нетрудоспособности. За последние три года жители нашего региона все чаще оформляют «больничный» именно в цифровой форме. В частности, именно в таком виде выдаются в случае карантина работающим гражданам старше 65 лет.

Об этом и других электронных сервисах Фонда социального страхования в Воронеже 16 декабря в ходе круглого стола рассказали специалисты учреждения. Мероприятие прошло при информационной поддержке издания «Комсомольская правда в Воронеже».

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- Мы и ранее оказывали ряд услуг в электронном виде. Напомню, что наш Фонд является страховщиком по двум основным законам - «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». В этом году коронавирус повлиял на нашу работу, но мы постарались сделать наши электронные услуги максимально удобными для населения, в том числе появились дополнительные функции, - подчеркнул управляющий воронежским отделением Фонда социального страхования РФ Юрий Остапенко.

Предпочтение - цифре, а не бумаге

С 1 июля 2017 года медицинские организации Воронежской области оформляют листки нетрудоспособности в электронном виде.

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- За прошедшее время данный формат доказал свою эффективность. Сегодня 132 медицинские организации из 141-ой в нашем регионе осуществляют выдачу электронных больничных листов. Они оценили, что это удобно и для пациента, и для врача, - подчеркнула замначальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством воронежского ФСС Людмила Салманова.

Для сравнения: из более 194 тысяч «больничных» выданных в 4 квартале 2020 года - более 169 тысяч были электронными. Кстати, с 14 декабря начал действовать новый порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая электронный вариант. Теперь сведения о месте работы человека вносит непосредственно работодатель. В новом «больничном» эти данные не указываются.

Зато появились строки, которые заполняются, например, при уходе за больным членом семьи: вносится его СНИЛС, дата рождения, условия оказания ему помощи (амбулаторно, в стационарных условиях, или в условиях дневного стационара), причина нетрудоспособности, период ухода.

При освидетельствовании в бюро Медико-социальной экспертизы теперь указывается не только группа инвалидности, но и степень утраты профессиональной трудоспособности. А в случае нового заболевания или травмы - выдается новый документ.

Новые сервисы

С 1 июля 2019 года в Воронежской области реализуется проект «Прямые выплаты». Он предусматривает, что пособия, например, при рождении ребенка или по беременности, рассчитываются не бухгалтерией предприятия, а региональным отделением Фонда. Соответственно и выплачиваются деньги напрямую - на лицевой счет человека в банке, платежную карту «Мир» или почтовым переводом.

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В ходе круглого стола помощник управляющего регионального отделения Фонда Оксана Калмыкова также рассказала о предстоящем новшестве - электронном сертификате на приобретение технических средств реабилитации. Планируется, что люди смогут самостоятельно выбирать нужные товары или услуги и оплачивать их с помощью сертификата. Совершать покупки можно в будет в разных магазинах, в том числе онлайн.

Если вы хотите узнать больше об электронном «больничном», о пособиях и программах реабилитации или вам необходимы сведения по профзаболеваниям или по заявкам на санаторно-курортное лечение, воспользуйтесь мобильным приложением «Социальный навигатор». Этот официальный сервис поможет рассчитать размер выплат пособий по временной нетрудоспособности или найти адреса ближайших отделений Фонда и построить к ним оптимальный маршрут. Кроме того, актуальные новости социального страхования всегда можно найти в Telegram-канале «ФСС_info».