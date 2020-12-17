Операция «Ы» или Как воронежская «Комсомолка» за новогодней елкой детям ходила

Наша красавица Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

День, когда мы отправились за город за елкой, выдался поистине сказочным. Накануне выпал глубокий снег, уходящая вдаль проселочная дорога и заснеженные поля сливались с небом. Легкий мороз пощипывал за нос и щеки. Три красавицы-ели в белых пушистых шапках и гроздьях шишек на дачном участке семьи Дегтевых выделялись яркой зеленью. Одну из них хозяева решили подарить детям.

ТРИ СЕСТРЫ-ЕЛИ

- Давно хотелось заняться благотворительностью, но как-то не было идей и повода, - рассказала Людмила Николаевна Дегтева. – Эти три саженца американской ели много лет назад нам привезли в подарок. Мы посадили их посередине участка. Но не учли размеры будущих деревьев.

Елка - подарок детям от семьи Дегтевых Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Разрастаясь, ели переплелись лапами, начали теснить друг друга и затенять участок. Тут семья и решила: вот он отличный повод и возможность подарить радость ребятне.

Несколько секунд работы бензопилы - и елка ложится на бок Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В начале декабря Людмила Николаевна набрала редакционный номер воронежской «Комсомолки» и попросила нас помочь в передаче елочки какому-нибудь детскому коллективу. Выбор пал на центр развития детского творчества Ленинского района, администрация учреждения как раз была в поисках новогоднего дерева. А организатором доставки елки выступила управа района.

КАМАЗ - В САМЫЙ РАЗ!

И вот прекрасным зимним утром мы стоим на перепутье трех елей. На перепутье – это потому, что выбрать из них лучшую - задача не из легких. Все стройны и пушисты, а хозяева готовы отдать любую. После короткого совещания выбор сделан, тишь зимних дач разрывает рев бензопилы. Несколько секунд - и, дрогнув, елочка мягко ложится на бок. Только тут мы понимаем, как сильно ошибались насчет ее размеров. Рост у «елочки»-то внушительный – без малого шесть метров! Хорошо, что районный комбинат благоустройства выделил для доставки дерева КамАЗ с манипулятором. Бережно упаковав хвойную красавицу в пленку, четверо силачей на руках донесли ее через поселок до грузовика. А затем металлическая «рука» погрузила дерево в кузов.

Бережно упаковываем Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Вместе с елкой Людмила Николаевна передала в подарок центру творчества коробку стеклянных елочных ретро-игрушек:

-Дети наши давно выросли. Внукам уже по 16 лет. Что хранить эти игрушки?! Пусть другие ребятишки порадуются.

... несем... Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПРАЗДНИК УЖЕ У ДВЕРЕЙ

В центре детского творчества елку ждали: встречать новогоднюю гостью вышли и руководство учреждения, и воспитанники с родителями. Установить дерево планируют к 21 декабря во внутреннем дворе у крыльца. В этот день здесь начнутся торжества: настоящие Дед Мороз и Снегурочка будут встречать ребят у входа в центр и поздравлять с наступающим Новым годом.