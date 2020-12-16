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Общество

«Новые люди» реализуют свои первые проекты в Воронеже

Активисты партии «Новые люди» опросили более 200 жителей Воронежской области и выяснили, какие социальные проекты нужны в регионе больше всего
Источник:kp.ru
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предоставлено партией «Новые люди».

предоставлено партией «Новые люди».

Респондентам были предложены описания 10 будущих проектов партии, из которых предлагалось выбрать самые актуальные на их взгляд.

- Диалог с людьми для нас очень важен. Многие наши предложения были дополнены идеями и предложениями жителей региона. Получилось такое совместное проектное творчество. Это хорошая практика, которую мы будем использовать и дальше в нашей работе, - рассказал член Центрального совета партии и руководитель регионального штаба Антон Ткачев.

В Воронеже штаб партии расположен на ул. Бетховена, 69.

В Воронеже штаб партии расположен на ул. Бетховена, 69.

Сейчас в партии «Новые люди» работают 10 федеральных комитетов: по образованию, экологии, здравоохранению, туризму и другие. Комитеты разрабатывают инициативы и законопроекты, которые партия намерена внести в Госдуму после выборов 2021 года.

Согласно результатам опроса самой актуальной в регионе оказалась проблема досуга для жителей в возрасте от 65 лет, поэтому проект «Творчество без границ» получил больше всего откликов. Он предполагает создание «творческого инкубатора», позволяющего объединить людей творческими мероприятиями. Проект уже реализуется в городе Борисоглебске Воронежской области. В нем приняли участие 6700 человек. К трансляции мероприятий также присоединились жители Московской, Ярославской, Рязанской, Нижегородской и Саратовской областей.

По результатам опроса самой актуальной оказалась проблема досуга для жителей от 65 лет.

По результатам опроса самой актуальной оказалась проблема досуга для жителей от 65 лет.

Второе место занял онлайн-проект «Марафон эмоций», направленный на развитие эмоционального интеллекта. В нем принимают участие более 1000 человек. Они разделены на группы, за каждой закреплен куратор, который координирует работу и проверяет задания. Марафон ведут активисты партии «Новые люди» - бизнес-тренер Екатерина Бакланова и педагог-психолог Анастасия Стукалова.

Третье место у проекта «Новое время», который направлен на сохранение исторического наследия и развитие туризма. Название для него выбирали вместе с местными жителями.

В партии работают 10 федеральных комитетов.

В партии работают 10 федеральных комитетов.

Кроме того, воронежцы сообщили активистам «Новых людей» о проблемах экологии, транспортной инфраструктуры, комфортной городской среды и ЖКХ. Люди высказывались против вырубки зеленых зон и точечной застройки.

Все собранные во время опроса предложения будут учтены в дальнейшей работе партии. Данные уже переданы в профильные комитеты для разработки новых партийных проектов.

СПРАВКА

Партия «Новые люди» создана 1 марта 2020 года. Ее председателем с 8 августа 2020 года является предприниматель и политик Алексей Нечаев. На сентябрьских выборах «Новые люди» прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигались партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях набрали около 8%, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей.

Партия «Новые люди» создана 1 марта 2020 года.

Партия «Новые люди» создана 1 марта 2020 года.

В Воронежской области отделение партии «Новые люди» работает с апреля.

Штаб расположен в Воронеже на ул. Бетховена, 69.

За проектами партии в регионе можно следить в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

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