«Новые люди» реализуют свои первые проекты в Воронеже

предоставлено партией «Новые люди».

Респондентам были предложены описания 10 будущих проектов партии, из которых предлагалось выбрать самые актуальные на их взгляд.

- Диалог с людьми для нас очень важен. Многие наши предложения были дополнены идеями и предложениями жителей региона. Получилось такое совместное проектное творчество. Это хорошая практика, которую мы будем использовать и дальше в нашей работе, - рассказал член Центрального совета партии и руководитель регионального штаба Антон Ткачев.

В Воронеже штаб партии расположен на ул. Бетховена, 69.

Сейчас в партии «Новые люди» работают 10 федеральных комитетов: по образованию, экологии, здравоохранению, туризму и другие. Комитеты разрабатывают инициативы и законопроекты, которые партия намерена внести в Госдуму после выборов 2021 года.

Согласно результатам опроса самой актуальной в регионе оказалась проблема досуга для жителей в возрасте от 65 лет, поэтому проект «Творчество без границ» получил больше всего откликов. Он предполагает создание «творческого инкубатора», позволяющего объединить людей творческими мероприятиями. Проект уже реализуется в городе Борисоглебске Воронежской области. В нем приняли участие 6700 человек. К трансляции мероприятий также присоединились жители Московской, Ярославской, Рязанской, Нижегородской и Саратовской областей.

По результатам опроса самой актуальной оказалась проблема досуга для жителей от 65 лет.

Второе место занял онлайн-проект «Марафон эмоций», направленный на развитие эмоционального интеллекта. В нем принимают участие более 1000 человек. Они разделены на группы, за каждой закреплен куратор, который координирует работу и проверяет задания. Марафон ведут активисты партии «Новые люди» - бизнес-тренер Екатерина Бакланова и педагог-психолог Анастасия Стукалова.

Третье место у проекта «Новое время», который направлен на сохранение исторического наследия и развитие туризма. Название для него выбирали вместе с местными жителями.

В партии работают 10 федеральных комитетов.

Кроме того, воронежцы сообщили активистам «Новых людей» о проблемах экологии, транспортной инфраструктуры, комфортной городской среды и ЖКХ. Люди высказывались против вырубки зеленых зон и точечной застройки.

Все собранные во время опроса предложения будут учтены в дальнейшей работе партии. Данные уже переданы в профильные комитеты для разработки новых партийных проектов.

СПРАВКА

Партия «Новые люди» создана 1 марта 2020 года. Ее председателем с 8 августа 2020 года является предприниматель и политик Алексей Нечаев. На сентябрьских выборах «Новые люди» прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигались партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях набрали около 8%, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей.

Партия «Новые люди» создана 1 марта 2020 года.

В Воронежской области отделение партии «Новые люди» работает с апреля.

Штаб расположен в Воронеже на ул. Бетховена, 69.

За проектами партии в регионе можно следить в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».