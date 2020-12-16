Как в 2020 году в Воронежской области проходит диспансерное наблюдение пациентов с онкологией

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Онкология остается одной из основных причин смертности населения. Даже на фоне пандемии коронавируса это заболевание требует повышенного внимания. В 2020 году всей системе здравоохранения пришлось меняться: например, были временно приостановлены профосмотры и диспансеризации (Постановление правительства РФ от 03.04.2020 №432).

Проводившиеся ранее в рамках диспансеризации онкоскрининги на выявление злокачественных новообразований - в толстом кишечнике и прямой кишке, шейке матки, молочных железах, предстательной железе, пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке, а также осмотры на выявление визуальных и иных локализаций онкозаболеваний кожных покровов пришлось на время приостановить.

Однако пациенты с уже выявленными онкологическими заболеваниями должны получать медицинскую помощь своевременно и в полном объеме - поэтому в данном случае никто не брал «паузу».

Сроки помощи строго регламентированы

- Конечно, мы должны понимать, что люди со злокачественными новообразованиями - это особая группа повышенного риска. Онкология не уходит на карантин. Пациенты должны получать помощь своевременно. Тут необходимо сопоставлять риски новой коронавирусной инфекции и вероятность прогрессирования онкологического процесса. Поэтому в каждом индивидуальном случае решение принимает лечащий врач. Возможно ли отложить обследование или же необходимо провести его именно сейчас, - отмечает Евгения Исаенкова, начальник отдела организации ОМС и взаимодействия с участниками и субъектами ОМС.

По прошествии 10 месяцев 2020 года на диспансерном наблюдении в Воронежской области состоят 51 613 человек. Впервые в этом году выявлено заболевание у 12 079 жителей нашего региона.

- Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год установлены строго регламентированные сроки. Они не должны превышать 3 рабочих дней - на проведение консультаций врачей-специалистов, 7 рабочих дней - на проведение диагностических исследований (со дня их назначения), 3 рабочих дней - на установление диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкозаболеванием (с момента постановки диагноза онкологического заболевания), - подчеркивает Евгения Исаенкова.

Страховые представители совместно с работникам медицинских организаций информируют пациентов о возможности и необходимости прохождения диспансерного наблюдения в определенные сроки. Платформа информационного сопровождения застрахованных лиц (ИСЗЛ) Территориального фонда обязательного медицинского страхования позволяет страховым представителям своевременно реагировать и осуществлять отбор случаев для дальнейшего сопровождения пациентов.

На данном информационном ресурсе ведется история каждого пациента с онкологией. Представители медорганизаций, например, вносят в профиль человека, состоящего на диспансерном учете, даты их явки. Если страховой представитель видит в истории пациента, что срок нарушен, он должен разобраться: что не позволило пациенту прийти, например, на очередную химиотерапию?

Автоматизированный и ручной контроль

- Врачи-эксперты страховых медицинских организаций контролируют фактическое потребление объемов медицинской помощи онкобольными, подлежащими диспансерному наблюдению, по данным выставленных на оплату счетов медицинских организаций. Тематические медико-экономические экспертизы проводятся в 100% случаев с применением полихимиотерапии, как и целевые экспертизы качества медицинской помощи по всем летальным случаям. Основанием для проверок также являются данные реестров счетов за лечение онкобольных, которые сегодня позволяют отследить информацию о всем блоке лечения пациента. При отборе на экспертизу случаев оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на онкозаболевание или с установленным диагнозом оценивается своевременность диагностики злокачественного новобразования, в том числе соблюдение сроков направления в первичный онкологический кабинет, своевременность и сроки выполнения процедур КТ, МРТ, ПЭТ, исследований на онкомаркеры, своевременность госпитализации после установления диагноза, правильность применения схем лечения. Выборка случаев производится в автоматизированном режиме, - рассказывает Евгения Исаенкова.

Отметим, что в 2020 году в Воронежской области на финансовое обеспечение медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями было выделено 3,5 млрд рублей. Это на 35% больше, чем в 2019 году. За прошедшие 10 месяцев ТФОМС Воронежской области уже было оплачено 17 792 госпитализации в круглосуточном стационаре и 13 513 случаев лечения в дневном стационаре.

При этом в каждом десятом случае во время лечения пациента в круглосуточном стационера применяли дорогостоящие схемы химиотерапии. И в каждом пятом случае, если речь идет о дневном стационера. Стоимость наиболее дорогих схем лечения составила от 200 до 800 тысяч рублей.

Помните, если вам необходимо информационное сопровождение на том или ином этапе лечения или если вы попали в затруднительную ситуацию, вы всегда можете обратиться по телефону Единого контакт-центра ТФОМС Воронежской области 8-800-775-95-39.

А также по телефонам «горячих линий» страховых медицинских организаций:

ООО МСК «ИНКО-МЕД» - 8-800-100-36-03

Воронежский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» - 8-800-100-07-02.

Линии работают круглосуточно, звонок на всей территории России бесплатный.

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