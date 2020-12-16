В Воронежской области начинается реализация проекта Росатома «Эффективный регион»

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15 декабря 2020 года губернатор Воронежской области Александр Гусев провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») Андреем Петровым и заместителем генерального директора по развитию производственной системы Госкорпорации «Росатом» Сергеем Обозовым в режиме видеосвязи.

Темами обсуждения стали новое направление сотрудничества – проект «Эффективный регион» и развитие г. Нововоронежа.

«Наше взаимодействие дает необходимый результат, который мы все видим на примере Нововоронежа. В рамках наших действий по Соглашению за последние годы Нововоронеж стал одним из самых благоустроенных населенных пунктов Воронежской области, и, конечно, это огромная заслуга Концерна «Росэнергоатом» и Госкорпорации «Росатом», - сказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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О реализации проекта «Эффективный регион» участников встречи проинформировал Сергей Обозов. В настоящее время проект реализуется Госкорпорацией «Росатом» в 22 субъектах РФ на основе концепции развертывания политики бережливого производства и применения принципов и методов «Производственной системы Росатома» (ПСР). От Нововоронежской АЭС сформирована команда из атомщиков, которые поделятся лучшими практиками, реализованными в Нововоронеже и на атомной станции в рамках «Производственной системы Росатома», и помогут внедрить в регионе принципы и технологии бережливого производства. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано сегодня между правительством Воронежской области и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

Также участниками встречи было подписан протокол с перечнем мероприятий на 2021 год в рамках Соглашения между правительством Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом». Речь идет о сумме в 498 млн рублей. В 2012 году Воронежская область стала первым регионом, с которым «Росатом» заключил такое Соглашение. В соответствии с этим документом, с 2013 по 2020 год бюджет Нововоронежа получил дополнительно порядка 2,5 млрд рублей. На эти средства были построены: многофункциональный стадион «Старт», ледовая арена «Остальная», Центр боевых искусств, капитально отремонтирован ряд детских садов, благоустроены дворовые территории и др. Сейчас завершается строительство спорткомплекса с бассейном «АтомАрена».

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Андрей Петров подчеркнул, что Нововоронежская атомная станция – одна из лучших АЭС по своим экономическим и производственным показателям, и отметил важность реализации Соглашения с правительством Воронежской области.

«Наша атомная станция – это ключевой экономический партнер и крупный налогоплательщик, который позволяет нам развивать не только Нововоронеж, но и всю социальную сферу и экономику Воронежской области», - подчеркнул глава региона Александр Гусев.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС